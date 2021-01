In Amsterdam, Assen en Den Haag is maandag het vaccineren van zorgpersoneel begonnen. Op alle drie de locaties staan op de eerste dag zo'n driehonderd vaccinaties op de planning.

In Amsterdam krijgen de aankomende tijd zo'n 30.000 medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen uit de hoofdstad en omliggende plaatsen een prik die ze beschermt tegen COVID-19.

Verpleegkundige Dickey Heerkens (48) was maandagochtend als eerste aan de beurt in de RAI in de hoofdstad. Hij is blij dat het vaccin er eindelijk is. "Het is hoe langer de crisis duurt steeds zwaarder om het vol te houden. Collega's worden ziek, ik heb meegemaakt dat bewoners overlijden. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten", laat hij via de GGD weten. "Met het vaccin voel ik me beter beschermd."

Wethouder Simone Kukenheim (Zorg) zegt dat de afgelopen maanden "zeer zwaar zijn geweest voor onze stad". "Hoewel dat voorlopig nog even zo zal blijven, kunnen we door de vaccinaties langzaamaan weer vooruitkijken, perspectief zien", zegt Kukenheim. "Hopelijk komen er snel meer vaccins, zodat iedereen ingeënt kan worden."

In Assen is om 9.00 uur de eerste prik gezet. Het vaccineren in de regio Drenthe gebeurt in de priklocatie naast het TT Circuit in Assen. GGD Haaglanden zette om 10.00 uur de eerste prik bij het stadion van voetbalclub ADO.

46 Eerste zorgmedewerker ingeënt met Pfizer-vaccin in Veghel

Rest van het land volgt in de loop van de week

Vorige week begonnen de vaccinaties in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week start het prikken van zorgmedewerkers in de rest van het land.

Ook ziekenhuismedewerkers die in de acute zorg werken worden sinds vorige week gevaccineerd. Tot en met zondag hebben 31.000 medewerkers het coronavaccin toegediend gekregen.