Een team internationale gezondheidsexperts heeft na ruim een week vertraging toestemming gekregen van China om af te reizen naar het land. Het team onderzoekt de herkomst van het coronavirus namens de Wereldgezondheidsorganisatie, maar dat was vertraagd doordat Peking de procedure om de onderzoekers toe te laten enige tijd niet afrondde.

Dat stuitte WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus tegen de borst. Ghebreyesus stelde dat Chinese autoriteiten de missie als prioriteit moesten beschouwen, mede omdat een deel van het team al aan de reis was begonnen. Peking zegt dat de experts 14 januari arriveren. Hoe hun reisschema eruitziet is niet bekendgemaakt.

De gezondheidsexperts moesten volgens de officiële planning begin januari arriveren in China. Dat was al later dan aanvankelijk de bedoeling was; de WHO stelde in juli al dat het onderzoek in China van start zou moeten gaan, omdat het virus eind 2019 in de Chinese miljoenenstad Wuhan voor het eerst werd ontdekt.

Namens Nederland reist viroloog Marion Koopmans af naar China om de herkomst van het virus te onderzoeken. Ook zij was vertraagd doordat noodzakelijke visums ontbraken.

China is door meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten, beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie. Dat zou onder meer de reactie op de uitbraak van COVID-19 hebben vertraagd. China stelt dat het vanaf het begin transparant is geweest in de communicatie, waar het ook meermaals door de WHO voor geprezen werd.