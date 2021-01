BBQ-restaurant De Kiet in Eindhoven heeft ondanks de lockdown de deuren toch geopend. Mensen hebben zondag binnen gegeten, zo blijkt uit foto's die Omroep Brabant heeft gemaakt.

Op de foto is daarnaast te zien dat er een bord voor het pand staat met hierop de tekst dat binnenkomen zonder mondkapje geen probleem is.

De twee eigenaren van het restaurant kwamen vrijdag tot hun besluit omdat voor hen naar eigen zeggen de maat vol is. "Verandering begint bij jezelf. We wachten geen dag langer op 'hoopvol' nieuws vanuit Den Haag. We hebben inmiddels allang gezien dat zij ons niet gaan helpen", aldus beide eigenaren in een vrijdag geplaatste video op Facebook.

De eigenaren zeiden in de video ook de deuren open te houden. "Als er één ding is dat wij hebben geleerd van ondernemerschap, dan is het zelfredzaamheid."

De omroep schrijft verder dat de etende gasten kort na de berichtgeving plots naar buiten werden gestuurd. Het restaurant zou nu alsnog gesloten zijn, na 21.00 uur werd de telefoon niet meer opgenomen.

De gemeente heeft een waarschuwing gegeven aan de eigenaren. Bij herhaalde overtreding gaat het restaurant voor onbepaalde tijd dicht, aldus de woordvoerder. "Het restaurant overtreedt de coronaregels door klanten toe te laten in de zaak, geen toezicht te houden op de mondkapjesplicht en zich niet houden aan de zorgplicht."

Toen de handhavers ter plaatse kwamen, gealarmeerd door berichten in de media, was de zaak al leeg. "Maar de eigenaren zijn wel op de openstelling aangesproken."