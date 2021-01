Het Rode Kruis schaalt de hulp aan het vaccinatieprogramma van de GGD op, zo wordt maandag gemeld. Er werd al ondersteuning geboden aan prikkers in Haaglanden en Hollands Midden, nu wordt dat uitgebreid naar Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Drenthe en Hart voor Brabant.

De hulpverleners van het Rode Kruis letten op net gevaccineerde mensen. Dat is nodig voor als iemand flauwvalt of een allergische reactie krijgt, wat zeer zeldzaam is.

"Deze inzetten worden mogelijk uitgebreid naarmate het vaccinatieprogramma vordert. Het Rode Kruis is tevens in gesprek over mogelijke inzetten in acht andere regio's", aldus de organisatie.

Sinds vorige week is het inenten met het Pfizer-vaccin van start gegaan in ziekenhuizen en op sommige GGD-locaties. Deze week volgen meer GGD-locaties.

Het acute zorgpersoneel is als eerste aan de beurt. In totaal staan vierhonderd hulpverleners van het Rode Kruis klaar om bij te staan in de regio's.