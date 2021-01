In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag 2.554 coronapatiënten. Dat zijn er dertien minder dan zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Momenteel liggen er 704 coronapatiënten op de intensive care, 11 meer dan zaterdag.

In totaal zijn zondag 212 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 73 minder dan zaterdag. Doordat meer coronapatiënten ontslagen dan opgenomen werden, nam de totale ziekenhuisbezetting niettemin af.

Het LCPS zegt zondag dat de aantallen "licht over de top van het plateau heen lijken te zijn". In de afgelopen week is het aantal opgenomen COVID-19-patiënten met 5 procent gedaald.

Zondag is de vijfde dag op rij dat er minder coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dan de dag ervoor.