De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een illegaal feest in een oude bioscoopzaal in het Zeeuwse Hulst. Op het feest waren vijftig mensen aanwezig, meldt de politie.

De politie kreeg rond 1.40 uur een melding van muziekoverlast aan de Houtmarkt. Omdat de politie niet binnen kon komen, moest een deur worden opengebroken. Binnen trof de politie een grote groep mensen aan die vervolgens op de vlucht sloeg.

Volgens de politie had dat tot levensgevaarlijke situaties kunnen leiden vanwege houtrot in het oude pand. Ook was de ondergrond glad door duivenpoep.

Daarbij konden voormalige nooddeuren eenvoudig worden geopend, waarna mensen van zes meter hoog naar beneden hadden kunnen vallen, aldus de politie.

Op beelden van de politie is goed te zien dat het pand in slechte staat verkeert. Op beelden van de politie is goed te zien dat het pand in slechte staat verkeert. Foto: Politie

Jongeren verstopten zich in het pand

Om geen paniek te veroorzaken, mochten de aanwezigen het pand verlaten nadat hun gegevens waren genoteerd.

Toen de agenten dachten dat iedereen buiten was, werden de ruimten in het pand nog bekeken en kwamen nog diverse jongeren tevoorschijn. Ook zagen omwonenden verschillende jongeren over de daken wegvluchten.

De politie heeft geluidsboxen en een mengpaneel in beslag genomen. De gemeente Hulst is gevraagd het pand af te sluiten.

De gemeente overlegt met de politie of er nog meer maatregelen moeten worden genomen.