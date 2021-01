Het aantal personen in België dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus heeft de 20.000 overstegen. Zaterdag meldde Sciensano, de Belgische evenknie van het RIVM, 46 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale aantal sterfgevallen sinds het begin van de coronacrisis naar 20.038 steeg.

Het aantal Belgen dat positief test op het virus, vertoont een stijgende lijn. In de week van 31 december tot 6 januari werden gemiddeld 1.777 mensen per dag positief getest op het virus: 11 procent meer dan het gemiddelde van de week ervoor. Maandag werden voor het eerst sinds 21 december meer dan 3.000 mensen positief getest op het virus.

Dat het aantal positieve testen stijgt, komt omdat er meer wordt getest, zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag tegen Belgische media. Nu de kerstvakantie voorbij is, laten weer meer Belgen zich testen op het virus.

Ook het testbeleid is verruimd: terugkerende reizigers moeten nu ook een coronatest af laten nemen. Dat is vooral terug te zien in de cijfers van Brussel en Waals-Brabants, schrijft Het Laatste Nieuws. Daar steeg het aantal positieve tests na verruiming van het testbeleid met respectievelijk 62 en 45 procent.

Het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen daalt nog wel steeds. In de periode van 3 tot en met 9 januari belandden gemiddeld 135 coronapatiënten per dag in het ziekenhuis: een daling van 9 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor.

België startte woensdag met grootschalige vaccinatiecampagne

Van Gucht sprak eerder deze week nog zijn lof uit voor de 'uitstekende' coronacijfers na de kerstvakantie. Hoewel deskundigen vreesden voor een toename in de cijfers na de feestdagen, noteerde het land in de eerste dagen van het nieuwe jaar steeds minder positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

België is woensdag officieel gestart met de grootschalige vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De eerste persoon werd echter op 28 januari al ingeënt: de 96-jarige Jos Hermans uit Brussel.