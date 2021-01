In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2.567 coronapatiënten. Dat zijn er 69 minder dan vrijdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Momenteel liggen er 693 coronapatiënten op de intensive care (ic), zeven minder dan vrijdag. Inclusief non-COVID-19-patiënten is de totale ic-bezetting het afgelopen etmaal met zes gedaald naar 1.113. Op reguliere verpleegafdelingen liggen nu 1.874 coronapatiënten, 62 minder dan vrijdag.

In totaal zijn zaterdag 285 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen. Van hen zijn er 44 opgenomen op de ic (zeven meer dan vrijdag) en 241 op een reguliere afdeling (24 meer dan vrijdag). Doordat meer coronapatiënten ontslagen dan opgenomen werden, nam de totale ziekenhuisbezetting niettemin af.

Volgens het LCPS zijn deze week minder coronapatiënten opgenomen dan vorige week. Het gaat om een afname van 5 procent. De daling is het sterkt op reguliere verpleegafdelingen. Het aantal ic-patiënten toont nog steeds een geringe daling, aldus het LCPS.

Donderdag zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), dat het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten was gestabiliseerd. Vrijdag liet hij weten dat de aantallen zich nu op "een plateau" bevinden. Het LCPS zegt zaterdag dat de aantallen "licht over de top van het plateau heen lijken te zijn".

Zaterdag is de vierde dag op rij dat er minder coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dan de dag ervoor.