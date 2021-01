Het RIVM meldt zaterdag 7.383 nieuwe positieve coronatests. Het aantal vastgestelde besmettingen is iets kleiner dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (7.742).

NU.nl kijkt naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen, omdat dit een beter beeld geeft dan de fluctuerende dagcijfers. Dit gemiddelde daalde sinds Kerstmis, mede doordat minder mensen zich rond en na de feestdagen lieten testen, maar is de afgelopen dagen vrijwel stabiel.

Het RIVM meldt zaterdag ook 139 nieuwe coronagerelateerde sterfgevallen. De overleden personen zijn niet allemaal in hetzelfde etmaal gestorven; informatie over overleden COVID-19-patiënten komt soms later binnen bij het RIVM. Vrijdag werden 89 nieuwe sterfgevallen gerapporteerd.

Het is nog niet duidelijk welk effect de halverwege december ingevoerde lockdown heeft op het aantal coronabesmettingen in Nederland. Het RIVM zei dinsdag dat er nog geen overtuigend effect zichtbaar was.

Premier Mark Rutte verklaarde vervolgens "niet erg hoopvol" te zijn over een versoepeling van de huidige coronamaatregelen na 19 januari. Het kabinet buigt zich de komende dagen opnieuw over de lockdown. Dinsdag wordt besloten wat er met de ingrijpende maatregelen wordt gedaan.