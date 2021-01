Het Verenigd Koninkrijk registreerde het afgelopen etmaal een recordaantal coronagerelateerde overlijdens: 1.325. Het vorige record dateerde van 21 april (1.224 doden). De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, heeft vanwege het grote aantal nieuwe besmettingen de noodtoestand uitgeroepen. Volgens Khan zijn de besmettingen in zijn stad "volledig uit de hand gelopen".

In het VK werden in de laatste 24 uur 68.053 nieuwe positieve tests vastgesteld. In totaal zijn 79.833 personen in het Verenigd Koninkrijk binnen 28 dagen na een positieve coronatest overleden. Alleen in de VS, Brazilië, India en Mexico zijn meer coronapatiënten overleden.

Veel van die besmettingen vinden plaats in de Britse hoofdstad, waardoor de ziekenhuizen overbelast dreigen te raken. Zeker een op de honderd inwoners is besmet met het coronavirus. In sommige delen van de stad is dat volgens Khan zelfs een op de twintig. De toename is mogelijk het gevolg van de Britse coronavariant, die mogelijk besmettelijker is.

De burgemeester zei vrijdag dat er in Londen sprake is van een "grootschalige crisis", meldt de BBC . Die term gebruikte hij eerder bij de dodelijke brand in de Grenfelltoren en tijdens terroristische aanvallen op de Westminster Bridge in 2017. Met de noodtoestand kan hij de regering of de nationale gezondheidsdienst NHS om extra hulp vragen.

In de Londense ziekenhuizen liggen nu meer dan zevenduizend COVID-19-patiënten. De ambulancedienst krijgt meer dan achtduizend noodmeldingen per dag, waar dat er op een normale drukke dag 5.500 zijn. Zeker honderd Londense brandweerlieden zijn ingezet om de ziekenhuizen te ondersteunen bij het rijden met ambulances.

Khan heeft premier Boris Johnson vrijdag verzocht om meer financiële steun voor mensen die vanwege de epidemie hun werk niet meer kunnen uitvoeren. De burgemeester wil ook dat gebedshuizen dichtgaan en dat mondkapjes standaard buitenshuis gedragen worden.