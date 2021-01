Ook de Zuid-Afrikaanse coronavariant is in Nederland aangetroffen. De mutatie lijkt, net als de Britse variant, besmettelijker te zijn dan het oorspronkelijke virus. Er is nog veel onbekend over de Zuid-Afrikaanse coronavariant, maar dit is wat we al wél weten.

De mutatie werd aangetroffen bij een persoon uit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het testmonster werd op 22 december al afgenomen bij deze persoon, maar pas tijdens een routineonderzoek op 7 januari bleek het te gaan om de Zuid-Afrikaanse mutatie.

Het is bij het RIVM nog niet bekend of de persoon recent in Zuid-Afrika is geweest.

De Zuid-Afrikaanse variant, zo genoemd omdat hij voor het eerst werd vastgesteld in Zuid-Afrika, is inmiddels ook opgedoken in andere landen, waaronder Oostenrijk, Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk.

Meerdere varianten zijn te verwachten

Dat er varianten ontstaan van het coronavirus is niet gek; virussen veranderen constant een beetje. De Zuid-Afrikaanse variant is een van de vele varianten van het virus.

Ook in Groot-Brittannië is een variant van het virus opgedoken, die inmiddels in meerdere landen is vastgesteld. In Nederland is de Britse coronamutatie bij zo'n vijftig personen aangetroffen.

Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), legde eerder aan NU.nl uit dat de meeste veranderingen geen invloed hebben op eigenschappen van het virus. De veranderingen die de Zuid-Afrikaanse variant en de Britse mutatie hebben doorgemaakt, lijken de kenmerken van het virus wél te hebben beïnvloed.

157 Zo muteerde het coronavirus het afgelopen jaar wereldwijd

Zuid-Afrikaanse variant lijkt zich sneller te verspreiden

Eén specifieke verandering ten opzichte van het oorspronkelijke virus hebben de Zuid-Afrikaanse variant en de Britse variant met elkaar gemeen: ze lijken zich te kenmerken door een snellere verspreiding, legde Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC eerder uit aan NU.nl.

De Britse variant is na onderzoek ook daadwerkelijk besmettelijker gebleken. Of de Zuid-Afrikaanse variant ook echt besmettelijker is, wordt nog onderzocht.

De verspreiding van een variant wordt in de gaten gehouden door laboratoriumonderzoek van het RIVM. Laboratoria sturen regelmatig steekproeven met afgenomen monsters naar het RIVM of Erasmus MC, waar wordt gekeken naar genetische informatie van het virus.

Ziekteverloop waarschijnlijk niet anders, effectiviteit vaccin wordt nog onderzocht

Er is nog veel onduidelijk over de Zuid-Afrikaanse variant, schrijft het RIVM. Toch is er volgens het onderzoeksinstituut nog geen reden om aan te nemen dat mensen die de Zuid-Afrikaanse variant van het virus oplopen, een ander ziekteverloop hebben of ernstiger ziek worden dan mensen die de 'normale' variant oplopen.

Hoewel onderzoekers er vooralsnog vanuit dat het vaccin ook werkt tegen het gemuteerde virus, moet er nog verder onderzoek worden gedaan om het precieze effect van de mutatie op de effectiviteit van het vaccin te meten.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech lijkt in ieder geval te werken tegen zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse variant, bleek vrijdag uit de eerste bevindingen van het onderzoek van het Amerikaanse bedrijf.