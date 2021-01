De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is voor het eerst bij een persoon in Nederland vastgesteld. Het gaat om iemand uit Noord-Brabant, meldt het RIVM vrijdag. De mutatie lijkt een stuk besmettelijker te zijn dan het oorspronkelijke virus.

De besmetting werd donderdag vastgesteld tijdens de wekelijkse steekproeven van coronamonsters in het laboratorium van het RIVM. Het testmonster werd op 22 december afgenomen bij iemand in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Het is niet duidelijk waar deze persoon het virus heeft opgelopen.

De GGD is een bron- en contactonderzoek begonnen om te achterhalen met wie deze persoon in de afgelopen tijd contact heeft gehad. Daarnaast houdt het RIVM met laboratoriumonderzoek in de gaten hoe de variant zich binnen Nederland verspreidt.

Volgens het RIVM is over de Zuid-Afrikaanse variant, die zo wordt genoemd omdat de mutatie daar voor het eerst opdook, nog veel onduidelijk. Die lijkt net als de Britse variant besmettelijker te zijn dan het oorspronkelijke virus. Toch is er volgens het instituut "tot nu toe geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan bij de variant die op dit moment het meest in Nederland gevonden wordt".

Donderdag meldde het RIVM dat de Britse variant van het virus inmiddels bij zo'n vijftig Nederlanders is vastgesteld. In zeker dertig gevallen ging het om besmettingen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze infecties lijken verband te houden met de uitbraak op een basisschool in Bergschenhoek van eind vorig jaar.

Hoe beide virusmutaties op de huidige coronavaccins reageren, wordt wereldwijd onderzocht.