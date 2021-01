De GGD's verwachten dit jaar weken te hebben waarin ze rond de miljoen vaccinaties zetten. Dit is alleen mogelijk als de beschikbaarheid van de vaccins er is en het logistieke proces optimaal is ingericht, meldt koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag.

De komende tijd zijn de vaccins slechts in beperkte hoeveelheid beschikbaar. De GGD's zetten die in om het (logistieke) proces te perfectioneren. "Dat gaat van de logistieke operatie van het klaarzetten van het vaccin, tot de details zoals: hoe zetten we de stoelen neer waar mensen een kwartier op mogen wachten na de vaccinatie", zegt Nicolette Rigter, directeur COVID-19 Programmaorganisatie.

Sinds woensdag worden de eerste zorgmedewerkers ingeënt met het vaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech. Door te leren van de proefperiode zijn de GGD's later in staat om massaal te vaccineren. GGD GHOR verwacht pieken van een miljoen prikken per week.

Tot 15 januari dienen zes GGD's de eerste 12.500 vaccins toe die beschikbaar zijn voor de pilot. Daarin wordt ook gekeken hoe verspilling zoveel mogelijk kan worden voorkomen. "We zullen alle vaccins die beschikbaar zijn voor de doelgroep gebruiken. Het is altijd van groot belang dat we verspilling tegen gaan", aldus Rigter.

De GGD's willen hun eigen logistieke operatie optimaliseren, maar hopen uiteindelijk - in samenwerking met vaccinerende partijen - ook in iedere gemeente een vaccinatielocatie te hebben. "Dicht bij de mensen zodra de aantallen en de logistieke eigenschappen dat toelaten. Maar ook daarvoor geldt: kijk naar wat kan en wat werkt."

127 Ontstaat met het coronavaccin groepsimmuniteit?

Alle beschikbare tijdslots bezet

In vijf dagen tijd hebben 200.000 medewerkers in de verpleegzorg een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren, meldde de GGD GHOR vrijdag aan NU.nl. Daarmee zijn alle beschikbare tijdslots voor de komende twee weken bezet, omdat er vanwege schaarste niet meer vaccins beschikbaar zijn.

De GGD's noteren namen en telefoonnummers van zorgmedewerkers die een afspraak willen maken, maar daarvoor geen tijdslot meer kunnen reserveren. Zij krijgen bericht zodra ze alsnog een afspraak kunnen maken.

"Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet en de daarbij behorende te verwachten leveringen zal dit met de kennis van nu op zijn vroegst over enkele weken zijn", schrijft de koepelorganisatie.