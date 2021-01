Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is met 120 gedaald naar 2.644, blijkt vrijdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Met name het aantal COVID-19-patiënten op reguliere ziekenhuisafdelingen nam af.

In totaal liggen er nu nog 708 coronapatiënten op de intensive care (ic), vier minder dan donderdag. De totale ic-bezetting bleef vrijwel gelijk: 1.134 op vrijdag om 1.132 op donderdag. Er werden 37 nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen op de ic. Aan de andere kant mochten andere patiënten de afdeling ook verlaten.

Er liggen acht Nederlandse coronapatiënten op een ic-afdeling in Duitsland, evenveel als donderdag.

Ondanks dat 249 nieuwe coronapatiënten het afgelopen etmaal opgenomen zijn op reguliere ziekenhuisafdelingen, nam de bezetting met 116 af naar 1.936. Ook dat komt doordat er ook patiënten waren die ontslagen werden.

Donderdag zei voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ernst Kuipers, dat het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten was gestabiliseerd. Het aantal opgenomen coronapatiënten lijkt "licht over de top te zijn", zei hij. Volgens Kuipers werd die top bereikt op 5 januari, toen 2.882 patiënten met COVID-19 in Nederlandse ziekenhuizen lagen.

Vrijdag is de derde dag op rij dat het er minder coronapatiënten in het ziekenhuis liggen dan de dag ervoor.