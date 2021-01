Het RIVM meldt vrijdag 8.169 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er meer dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (7.749).

Donderdag werden nog 9.737 positieve tests geregistreerd: de grootste stijging van het aantal positieve testen in bijna twee weken tijd.

Op maandag, dinsdag en woensdag werden zo'n 55.000 mensen per dag getest. Hoeveel testen op donderdag zijn afgenomen, kon een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag nog niet zeggen.

De hoeveelheid afgenomen testen is nog altijd fors kleiner dan in de periode vóór de feestdagen (zo'n 80.000 per dag), maar groter dan tijdens de kerstdagen en jaarwisseling (zo'n 40.000).

Door het fluctuerende aantal afgenomen testen kan het aantal positieve gevallen per dag flink verschillen. NU.nl kijkt daarom naar het gemiddelde aantal positieve testen van de zeven voorgaande dagen. Dit voortschrijdend gemiddelde moet een beter beeld geven van het aantal positieve testuitslagen in Nederland.

Gemiddelden van de afgelopen week: Vrijdag 8 januari: 7.749

Donderdag 7 januari: 7.708

Woensdag 6 januari: 8.084

Dinsdag 5 januari: 8.248

Maandag 4 januari: 8.357

Zondag 3 januari: 8.596

Zaterdag 2 januari: 8.775

RIVM meldt ook 89 sterfgevallen

Nog eens 89 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Deze personen zijn niet allemaal het afgelopen etmaal overleden, de meldingen kunnen namelijk met vertraging binnenkomen.

Donderdag werden 85 overleden coronapatiënten gemeld, terwijl het dinsdag en woensdag om respectievelijk 152 en 172 sterfgevallen ging.

Volgens premier Mark Rutte zijn de coronacijfers nog onvoldoende verbeterd om versoepelingen na 19 januari, de beoogde laatste dag van de huidige lockdown, te verantwoorden. Op 12 januari wordt duidelijk of het kabinet de lockdown verlengt of de maatregelen versoepelt.