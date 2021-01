In vijf dagen tijd hebben 200.000 medewerkers in de verpleegzorg een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren, laat koepelorganisatie GGD GHOR vrijdag weten. Zo goed als alle beschikbare tijdslots zijn daarmee volgeboekt. Zorgmedewerkers die nog een afspraak willen maken, kunnen dit pas doen wanneer er weer genoeg doses beschikbaar zijn. Dat is "op zijn vroegst over enkele weken".

De GGD GHOR spreekt over een "enorm hoge" vaccinatiebereidheid. "Dit blijkt uit het feit dat binnen 5 dagen bijna alle 408.000 tijdslots voor een vaccinatie-afspraak volgeboekt zijn".

Ongeveer 269.000 zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen werden uitgenodigd om vanaf maandag een afspraak te maken voor een vaccinatie. Mogelijk zitten onder de 200.000 zorgmedewerkers die inmiddels afspraak hebben gemaakt, ook mensen uit andere sectoren, zegt de GGD GHOR.

Omdat er schaarste is aan vaccins, is het niet meer mogelijk om nieuwe tijdslots voor een vaccinatie-afspraak open te zetten, aldus de koepelorganisatie.

De GGD's noteren namen en telefoonnummers van zorgmedewerkers die een afspraak willen maken, maar daarvoor geen tijdslot meer kunnen reserveren. Deze zorgmedewerkers krijgen bericht zodra ze alsnog een afspraak kunnen maken.

"Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet en de daarbij behorende te verwachten leveringen zal dit met de kennis van nu op zijn vroegst over enkele weken zijn", schrijft de koepelorganisatie.

Eerste zorgmedewerkers zijn woensdag gevaccineerd

De zorgmedewerkers krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech, waarvan twee doses moeten worden toegediend. De eerste dosering moet een afweerreactie van het lichaam op gang brengen. Drie weken later worden de zorgmedewerkers nog een keer gevaccineerd om dat effect te versterken.

De eerste verpleeghuismedewerkers werden woensdag in Veghel gevaccineerd. In Rotterdam en Houten werden de eerste prikken vrijdag gezet. Volgende week volgt de rest van het land.