Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk voor het einde van deze maand nog met een oordeel over het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University. Het EMA zegt volgende week een officiële aanvraag van de makers te verwachten.

Het AstraZeneca-vaccin wordt dan het derde vaccin tegen COVID-19 dat door het EMA wordt beoordeeld. De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna zijn al eerder goedgekeurd. Het eerstgenoemde vaccin is deze week in gebruik genomen in Nederland.

Het vaccin van AstraZeneca en Oxford University wordt volgens de Nederlandse vaccinatiestrategie gebruikt voor achttien- tot zestigjarigen, zowel met als zonder medische indicatie, en een deel van de zorgmedewerkers. Voor deze groep zijn ook de vaccins van CureVac, Janssen en Sanofi gereserveerd.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het AstraZeneca-vaccin maandag als eerste land ter wereld in gebruik genomen. Dit gebeurde nadat de Britse medicijnautoriteiten het middel eerder al hadden goedgekeurd voor noodgebruik. Bij het EMA gaat het om een aanvraag voor een handelsvergunning, waarvoor de makers van het vaccin meer gegevens moeten aanleveren.

De Europese toezichthouder kijkt al sinds oktober mee met het onderzoek van AstraZeneca. Dat wordt een rolling review genoemd. Zo hebben de controleurs alle gegevens over de werking van het middel al gezien en bestudeerd wanneer de aanvraag voor toelating binnenkomt, waardoor ze sneller een besluit kunnen nemen.