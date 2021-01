Het is mogelijk en toegestaan om zes in plaats van vijf doses uit een flacon van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech te halen, meldt het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) vrijdag. Voor die zesde dosis is het wel nodig om een speciaal soort injectiespuit te gebruiken. Hierdoor is het mogelijk om meer mensen te vaccineren.

EMA's geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP beveelt aan om de productinformatie voor zorgprofessionals hierop aan te passen. Op het label van het door het EMA goedgekeurde Pfizer-vaccin staat nu nog dat één flesje in principe goed is voor vijf prikken.

Volgens het RIVM heeft de praktijk geleerd dat ervaren medewerkers er vaak zes doses uit kunnen halen; dit is opgenomen in de vaccinatierichtlijnen van het instituut. Overigens kan de hoeveelheid die in de flesjes overblijft na vijf doses variëren.

Om alles uit het flacon te halen, is een zogenoemde low dead space-spuit nodig. Van de vloeistof uit een dergelijke spuit gaat niets verloren, terwijl in een gewone spuit altijd wel een restje achterblijft.

Het is niet duidelijk of GGD-medewerkers in de vaccinatiecentra dergelijke injectienaalden gebruiken. NU.nl is nog in afwachting van een antwoord op een vraag hierover. Een woordvoerder van farmaceut Pfizer zegt wel te horen dat er low dead space-spuiten worden gebruikt, maar weet niet op welke schaal.

Nadat een flesje is ontdooid, wordt het vaccin daarin nog aangevuld met een andere vloeistof - een zoutoplossing - om het middel spuitklaar te maken. Van het vaccin zelf is in feite maar heel weinig nodig: één volledige dosis heeft een volume van 0,3 milliliter.

Als de hoeveelheid vaccin die nog in de flacon zit geen volledige extra dosis kan leveren, moeten de flacon en het eventuele overtollige volume worden weggegooid. Overtollige vaccins uit meerdere flacons mogen nooit worden samengevoegd.