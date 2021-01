De Europese Unie heeft met farmaceuten Pfizer en BioNTech een nieuwe deal gesloten over een levering van 300 miljoen vaccins, meldt EC-voorzitter Ursula von der Leyen vrijdag. Zo'n 75 miljoen doses van de nieuwe bestelling worden al in de eerste helft van dit jaar geleverd.

Aanvankelijk bestelde de EU 200 miljoen vaccindoses bij de farmaceuten, met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Die optie werd vlak voor de jaarwisseling gelicht. Von der Leyen hintte toentertijd al dat "meer deals" tussen de EU en farmaceuten zouden volgen.

EU-landen krijgen de beschikking over in totaal 600 miljoen doses van het Pfizer-vaccin, een verdubbeling van het oorspronkelijke aantal. Veel landen hebben het middel eind december al in gebruik genomen, nadat het Europese medicijnagentschap (EMA) het vaccin goedkeurde. In Nederland werd woensdag de eerste prik gezet.

Volgens Von der Leyen is de veiligheid van het vaccin aangetoond, waardoor het verantwoord is om extra doses aan te kopen. Voor de eerste levering van 300 miljoen doses werd 4,65 miljard euro betaald; het is niet duidelijk of dezelfde prijs wordt betaald voor de nieuwe levering.

Eerder sloot de EU al overeenkomsten met AstraZeneca (300 miljoen doses), Sanofi-GSK (300 miljoen), Johnson & Johnson (200 miljoen) en Moderna (160 miljoen). Het vaccin van de laatstgenoemde farmaceut werd deze week goedgekeurd.

'Deel coronavaccins die EU heeft besteld komt later dan verwacht'

Een deel van de door de EU bestelde coronavaccins komt later dan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag in zijn Kamerbrief schreef. De Jonge verwachtte toen in de eerste drie maanden van dit jaar acht miljoen doses te kunnen krijgen.

Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten blijkt dat ruim een miljoen doses later komen, dus pas na het eerste kwartaal. In de praktijk betekent dit vermoedelijk dat ruim een half miljoen Nederlanders later ingeënt zal worden dan de bewindsman meldde.

Volgens De Jonge kan het vaccinatieschema steeds worden aangepast als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom leveringen van coronavaccins. "De strategie is afhankelijk van veel factoren. Informatie die wij binnenkrijgen, kan op dagelijkse basis wisselen", aldus De Jonge. "Niettemin willen we in al die onduidelijkheid toch iets van houvast creëren over wanneer welke groep zich kan laten vaccineren, en in welke volgorde."

Ook omdat het schema onder voorbehoud is, heeft De Jonge de Kamer beloofd dat hij alle informatie steeds zal delen. De eerste update is dinsdag en daarna volgt er om de twee weken een.