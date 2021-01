De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) roept ouders op alleen van de noodopvang gebruik te maken als het echt niet anders kan, bevestigt een woordvoerder vrijdag na berichtgeving van de NOS. Er worden namelijk meer kinderen opgevangen dan tijdens de schoolsluiting van vorig jaar.

De scholen zijn tijdens de lockdown open voor de noodopvang van kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit was eind vorig schooljaar ook het geval, toen de scholen eveneens verplicht onderwijs op afstand moesten verzorgen.

De AVS ontvangt geen signalen dat er scholen zijn waarbij de noodopvang overvol is, maar voor sommige onderwijsinstellingen is de toename van het aantal leerlingen een "uitdaging". Om hoeveel scholen het gaat, is niet bekend.

Volgens een woordvoerder van de AVS hebben leraren als gevolg van de toename van het aantal kinderen meer tijd nodig voor de noodopvang, wat ten koste gaat van het onderwijs op afstand. Er is vaak een tekort aan personeel. Er zijn scholen die bij de noodopvang ook gymleraren, onderwijsassistenten en stagiaires inzetten.

16 procent van kinderen zit op school

Er worden tijdens de huidige schoolsluiting vooral meer kwetsbare leerlingen opgevangen, bleek eerder deze week uit een peiling van de AVS. Meer dan duizend basisschooldirecteuren en zeventig leidinggevenden in het voortgezet onderwijs vulden een vragenlijst in.

Uit die rondgang kwam ook naar voren dat gemiddeld 16 procent van de kinderen in de noodopvang zit, van wie bijna een derde kwetsbaar is. In het speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat het om een bezetting van respectievelijk 21 en 25 procent.

De scholen in Nederland blijven zeker tot 18 januari gesloten voor het merendeel van de leerlingen.