Nederland heeft geen extra Moderna-vaccins aangekocht die beschikbaar kwamen nadat andere EU-landen afzagen van hun aankoop, bevestigt een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu donderdag na berichtgeving van NOS. De extra vaccins kunnen pas aan het einde van het jaar worden geleverd, en tegen die tijd verwacht het ministerie "voldoende alternatieven" beschikbaar te hebben.

De Europese Commissie heeft met Moderna afspraken gemaakt over een zogenoemde basislevering van 80 miljoen doses van het vaccin en een optionele levering van nog eens 80 miljoen doses. Nederland heeft via dit contract 6,2 miljoen doses aangekocht. Omdat iedereen twee doses nodig heeft, kunnen hiermee 3,1 miljoen mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19.

Omdat er EU-landen zijn geweest die hebben afgezien van hun aankoop uit de optionele levering, kwamen er extra vaccins beschikbaar. Om hoeveel vaccins het ging, kan de woordvoerder van het ministerie niet zeggen.

Nederland heeft de pakketten niet gekocht omdat ze waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal konden worden geleverd. "Het is niet de keuze geweest om vaccins die pas laat kunnen worden geleverd toe te voegen aan het portfolio", aldus de woordvoerder. Tegen de tijd dat de extra Moderna-vaccins geleverd zouden kunnen worden, zijn namelijk naar verwachting voldoende alternatieven beschikbaar.

'Bewust ingezet op meerdere kansrijke paarden'

Met het portfolio verwijst de woordvoerder naar de in totaal 60 miljoen aangekochte doses van zes verschillende coronavaccins, waaronder het vaccin van Moderna en het al eerder goedgekeurde Pfizer/BioNTech-vaccin, maar ook nog niet goedgekeurde vaccins. "Daarbij is bewust op meerdere kansrijke paarden gewed en is er breed ingezet".

Er wordt op het moment wel gesproken over de aankoop van een derde aanvullende pakket, laat het ministerie weten. "Mocht die er komen, dan overweegt Nederland serieus daaraan mee te doen; waarbij dit uiteraard ook wordt afgewogen tegen andere opties."

EMA gaf woensdag goedkeuring voor gebruik Moderna-vaccin

Het Moderna-vaccin werd woensdag goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Het vaccin leidt volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), onderdeel van de beoordelingscommissie van het EMA, niet tot ernstige bijwerkingen.

Het vaccin bestaat uit twee prikken waar 28 dagen tussen moeten zitten. Vanaf veertien dagen na het halen van de tweede prik zijn de gevaccineerde personen maximaal beschermd tegen het coronavirus.

Naar verwachting levert Moderna volgende week de eerste 13.000 doses aan Nederland.