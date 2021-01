Het aantal in Nederlandse ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten is gestabiliseerd, zegt voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers donderdag. Op dit moment liggen in Nederland 2.756 coronapatiënten in het ziekenhuis, ongeveer evenveel als negen dagen geleden.

Het aantal opgenomen coronapatiënten lijkt "licht over de top te zijn", aldus Kuipers. Volgens hem werd die top bereikt op 5 januari, toen 2.882 patiënten met COVID-19 in Nederlandse ziekenhuizen lagen.

Kuipers was maandag al hoopvol gestemd, omdat de instroom volgens hem leek te stabiliseren. "Ik sta hier nu met een wat rustiger gevoel dan rond de kerstdagen", aldus de LNAZ-voorzitter. "We hielden toen ons hart vast: waar gaat dit naartoe? We zien nu toch een beetje stabilisatie en dat stemt hoopvol."

Desalniettemin blijft de bezetting van coronapatiënten op de ic hoog: nog altijd liggen er meer coronapatiënten op de ic dan patiënten zonder COVID-19. Van de 2.756 coronapatiënten die vrijdag in het ziekenhuis zijn opgenomen, liggen 704 op de ic. Dat is een stijging van acht ten opzichte van donderdag.

De ziekenhuizen hebben in de afgelopen week ingezet op het vrijmaken van capaciteit, laat Kuipers weten. Daardoor is er voldoende capaciteit om patiënten te verplaatsen tussen de ziekenhuizen in het land, wat de druk op de zorg moet verdelen.

Vrijdag werden negentien patiënten tussen de regio's verplaatst. Donderdag waren dat er nog 6, tegenover 35 op woensdag.