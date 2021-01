Na een corona-uitbraak op een basisschool in de Zuid-Hollandse plaats Bergschenhoek is al bij zeker dertig mensen uit deze regio de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. GGD Rotterdam-Rijnmond meldt dat de infecties "aan de school te linken zijn".

Ook op een andere school in hetzelfde gebouw zijn mensen positief getest op de virusmutatie.

"Deze variant is waarschijnlijk besmettelijker dan de 'normale' variant", zegt de GGD. "Op basis van wat we tot nu toe weten, wordt men niet vaker ernstig ziek van de Britse variant. Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten."

De GGD en het Erasmus MC onderzoeken de uitbraak en maakten woensdag de eerste resultaten bekend. Tot nog toe zijn 750 leerlingen, docenten en hun huisgenoten getest. Ongeveer 10 procent van hen is besmet met het coronavirus.

Uit nadere analyses van de genetische code van het virus moet blijken hoeveel van deze mensen de variant hebben opgelopen die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk. Het genoemde aantal kan dus nog oplopen.

157 Zo muteerde het coronavirus het afgelopen jaar wereldwijd

GGD breidt uitbraakonderzoek in regio uit

Naar aanleiding van de eerste bevindingen wordt het onderzoek uitgebreid naar andere scholen in de buurt en buitenschoolse opvanglocaties. Ook daar krijgen medewerkers, leerlingen en familieleden het verzoek zich te laten testen om de uitbraak in kaart te brengen.

De GGD drukt iedereen in de tussentijd op het hart om zich goed te houden aan alle voorzorgsmaatregelen. "Het is vanwege de besmettelijkheid erg belangrijk om verdere verspreiding van het virus te stoppen."

Mogelijk wordt het uitbraakonderzoek nog uitgebreid naar de gemeente Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt. Daarover verwacht de GGD volgende week meer informatie te kunnen geven.

Britse coronamutatie al tientallen keren vastgesteld

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte vorige week bekend dat tot dan toe bij vijftien mensen in Nederland was aangetoond dat ze de gemuteerde versie hadden opgelopen. Het ging toen om negen gevallen die in verband stonden met de school in Bergschenhoek.

Vijf gevallen kwamen aan het licht in de regio Amsterdam. Vier verpleegkundigen van het Amsterdam UMC waren onder de personen die positief testten. In de omgeving van Nijmegen werd de Britse variant aangetroffen bij iemand die terugkwam uit Engeland.

Een dag na de bekendmaking door De Jonge kwam er in Friesland nog een geval aan het licht. In totaal zijn nu dus al zeker 37 personen in Nederland positief getest op de Britse variant.