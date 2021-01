De start van het vaccinatieproces in ziekenhuizen is woensdag moeiteloos verlopen, blijkt uit een rondgang van NU.nl. De vaccinatiebereidheid onder medewerkers lijkt groot. Meerdere ziekenhuizen verwachten voor het einde van de week de lading vaccins die ze hebben ontvangen al opgemaakt te hebben.

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werden woensdag ieder uur zo'n zestien tot twintig prikken gezet. De in totaal 220 gevaccineerden zijn actief op spoedeisendehulpafdelingen, de intensive care of speciale COVID-19-afdelingen. Voor zondag moeten alle 850 medewerkers van de afdelingen zijn gevaccineerd, evenals 150 ambulancemedewerkers.

De zorgmedewerkers moeten vechten voor een vaccinatietijdsslot: beschikbare plekken zouden zo vergeven zijn. De sfeer in het ziekenhuis is bijzonder, vertelt een woordvoerder. "Het nieuws van de eerste vaccinaties gonst door het gebouw en veroorzaakt een optimistisch gevoel."

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en het UMCG beten om 15.00 uur het spits af voor Noord-Nederland. De drie ziekenhuizen willen de komende dagen zo'n vijftienhonderd prikken zetten. Zo'n vijfhonderd doses zijn bestemd voor het UMCG. Een woordvoerder legt uit dat expres nog niet alle zijn vergeven. "Als je alleen gedurende de dag vaccineert, missen collega's die avond- en nachtdiensten hebben de boot."

Vaccinatiebereidheid ook in Utrecht hoog

In het UMC Utrecht arriveerden woensdagochtend ruim drieduizend Pfizer-vaccindoses, onder begeleiding van politieagenten. Het ziekenhuis had dinsdag al vaccinatielocaties binnen het gebouw in operationele staat gebracht en hoopt razendsnel negenhonderd medewerkers die acute zorg verlenen te vaccineren.

De vaccinatiebereidheid is ook in Utrecht hoog: twee uur na het versturen van de uitnodigingen naar de medewerkers bleek een derde zich al te hebben aangemeld.

Vrijwel elke, maar niet iedere medewerker wil ingeënt worden

Woordvoerders erkennen dat vrijwel elke, maar niet iedere medewerker wil worden ingeënt. Volgens verpleegkundigen Joy-Ann, Gerda en Quinty, die de eerste prikken ontvingen in Utrecht, is de vaccinatiebereidheid groter onder zorgverleners doordat zij vaker in contact staan met coronapatiënten. "Dat is voor mij een extra bevestiging om mij te laten vaccineren. Ik hoop en denk dat ik mijn sociale kring weer kan vergroten door de vaccinatie", aldus Joy-Ann.

De terugkeer naar het normale leven is ook voor Andrea de Boer, verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het MCL, reden om het vaccin te nemen. "Ik wil dat alles weer normaal wordt. Dat mensen niet langer bang hoeven te zijn voor een besmetting of dat jij iemand anders besmet."

Niet alle ziekenhuizen al begonnen met vaccineren

Niet alle ziekenhuizen begonnen woensdag met vaccineren. Zo zouden in de regio's Noord-Holland en Flevoland zorgmedewerkers in enkele ziekenhuizen nog even moeten wachten.

Toch verwacht het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), verantwoordelijk voor de coördinatie van de vaccindoses in die twee provincies, dat de vaccins daar snel op zullen zijn. "Bijna elk ziekenhuis zal vanwege het beperkte aantal vaccinaties de voorraad vrij snel opmaken."

In Brabant moet een lading van duizend vaccins er donderdag al doorheen zijn. "Intekenlijsten waren vrijwel meteen vol", aldus een woordvoerder van het ROAZ.

Ic-verpleegkundige Carol Verdonk was de eerste van de ongeveer tweehonderd medewerkers die in het Amsterdam UMC woensdag een prik ontvingen. De hulpverlener hoopt dat uiteindelijk heel Nederland de prik haalt. "Een alternatief voor een vaccin is er niet. Ik zie dagelijks wat COVID-19 aanricht, het is erg belangrijk dat we onszelf beschermen tegen het virus."