De Europese Commissie heeft woensdag, zoals verwacht, het Moderna-vaccin goedgekeurd. Het vaccin mag vanwege het besluit worden toegediend in de Europese Unie.

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakte de goedkeuring via Twitter bekend. "We gaan de Europeanen voorzien van veilige en effectieve vaccins. We hebben het gebruik van het Moderna-vaccin goedgekeurd, het tweede goedgekeurde vaccin in de Europese Unie."

Eerder op woensdag keurde het Europese geneesmiddelenbureau EMA het vaccin van Moderna al goed. Het vaccin leidt volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), onderdeel van de beoordelingscommissie van het EMA, niet tot ernstige bijwerkingen.

Het Moderna-vaccin bestaat uit twee prikken waar 28 dagen tussen moeten zitten. Vanaf veertien dagen na het halen van de tweede prik zijn mensen maximaal beschermd tegen COVID-19.

Nederland verwacht 6,2 miljoen doses

Volgens het CBG is uit de onderzoeken gebleken dat het Moderna-vaccin voor 94,1 procent effectief is bij mensen van achttien jaar en ouder. "Ook bij mensen in risicogroepen, zoals mensen met chronische longziekten, hartziekten, obesitas en leverziekten, biedt het vaccin bescherming." In dat geval is de effectiviteit 90,9 procent.



De verwachting is dat het vaccin ook kan voorkomen dat mensen ziek worden van de Britse mutatie van het coronavirus. Net als bij het Pfizer-vaccin zijn er geen indicaties dat dit niet het geval is.

Nederland heeft via de Europese Commissie met Moderna een contract gesloten voor 6,2 miljoen doses. Omdat iedereen twee doses nodig heeft, kunnen hiermee 3,1 miljoen mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19. Moderna kan naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar 390.000 doses leveren.