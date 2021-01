Nadat Wies Koenen woensdagochtend Sanna Elkadiri het eerste coronavaccin had toegediend, kregen we via ons reactieplatform NUjij veelvuldig de vraag: waarom mocht ze vaccineren zonder handschoenen, schort en veel andere persoonlijke beschermingsmiddelen? Dat komt doordat vaccins zonder handschoenen toegediend moeten worden en er vooraf is gecontroleerd op klachten.

"Handen moeten visueel schoon zijn", schrijft het vaccinatieprotocol van het RIVM voor. Dit betekent dat de prikker voorafgaand aan het vaccineren de handen moet wassen. Ook mag diegene geen horloge en sieraden dragen en moeten de nagels kort zijn.

Deze regels gelden voor iedere vaccinatie, maar "tijdens de COVID-19-pandemie is het nog belangrijker dan normaal" dat de prikker de handen regelmatig wast.

Dat betekent overigens niet dat tussen elke vaccinatie door de handen moeten worden gereinigd. Een prikker mag drie of vier mensen vaccineren voordat de handen weer gewassen moeten worden. Ook na pauzes en hoesten of niezen moeten handen opnieuw gereinigd worden.

Chirurgisch mondmasker volstaat

Dan de overige beschermende maatregelen. Ook bij het vaccineren moet zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand worden aangehouden. Tijdens de inenting kan dat natuurlijk niet, maar dat moment moet zo kort mogelijk gehouden worden.

Doordat mensen die gevaccineerd worden bij het maken van de afspraak en bij binnenkomst is gevraagd of ze klachten hebben (triage), is het voor de prikkers niet nodig om meer persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen dan een chirurgisch mondneusmasker (type IRR). Ook bij bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen gaat dat zo.

Degene die de inenting krijgt, moet een niet-medisch mondkapje dragen, zoals in elke publieke binnenruimte.