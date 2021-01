Het RIVM meldt woensdag 7.142 nieuwe positieve coronatests. Dat zijn er minder dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (8.084).

Het voortschrijdend gemiddelde daalt al ruim een week gestaag. In de afgelopen week werden in totaal 56.440 positieve tests afgenomen, ruim 10.000 minder dan een week eerder.

Volgens het RIVM valt echter niet te zeggen of de ingezette daling het gevolg is van de strengere lockdown die sinds medio december van kracht is. De experts spraken van een "vertroebeld beeld", doordat Nederlanders tijdens de feestdagen minder vaak de teststraten opzochten.

Voor de feestdagen werden gemiddeld zo'n 80.000 tests per dag afgenomen. Op Eerste en Tweede Kerstdag werd een scherpe daling ingezet, terwijl tijdens de jaarwisseling slechts 40.000 tests werden afgenomen. Sindsdien stegen de aantallen weer iets: op zowel maandag als dinsdag werden 55.000 coronatests afgenomen, vertelt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland in gesprek met NU.nl.

Omdat dagcijfers door de hoeveelheid afgenomen tests sterk kunnen fluctueren, kijkt NU.nl naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen. Dit voortschrijdend gemiddelde moet een beter beeld geven van het aantal positieve testuitslagen in Nederland.

Gemiddelden van de afgelopen week: Woensdag 6 januari: 8.084

Dinsdag 5 januari: 8.248

Maandag 4 januari: 8.357

Zondag 3 januari: 8.596

Zaterdag 2 januari: 8.775

Vrijdag 1 januari: 9.251

Donderdag 31 december: 9.514

Opnieuw relatief groot aantal coronapatiënten overleden (175)

Het RIVM meldt verder 175 coronagerelateerde sterfgevallen. Dinsdag werd ook een relatief groot aantal sterfgevallen gemeld (152). In beide gevallen gaat het om meldingen die met vertraging kunnen binnenkomen en niet om het aantal sterfgevallen op één dag.

Volgens premier Mark Rutte zijn de coronacijfers nog onvoldoende verbeterd om versoepelingen na 19 januari, de beoogde laatste dag van de huidige lockdown, te verantwoorden. Op 12 januari wordt duidelijk of het kabinet de lockdown verlengt of de maatregelen versoepelt.