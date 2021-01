Duitsland verwacht dat de eerste doses van het vaccin van farmaceut Moderna volgende week worden geleverd, zei minister van Volksgezondheid Jens Spahn woensdag tijdens een persconferentie.

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin woensdag goed voor gebruik in de EU. Dit is het tweede coronavaccin dat deze toezichthouder groen licht geeft. Het vaccin van de farmaceuten Pfizer en BioNTech werd eerder al goedgekeurd.

Het is nog onduidelijk of Nederland net als Duitsland volgende week de eerste doses mag verwachten. NU.nl heeft het RIVM om een reactie gevraagd. Woensdag markeerde de start van de vaccinatiecampagne in Nederland.

Het EMA overlegde maandag al over de goedkeuring van het Moderna-vaccin, maar kwam er toen niet uit. "Dit gebeurt onder grote tijdsdruk", zei voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maandagavond tegen journalisten.

Suggesties dat het uitstel iets zegt over de effectiviteit van het Moderna-vaccin weersprak hij.