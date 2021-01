Tijdens de eerste lockdown van vorig jaar werden fors meer kinderen slachtoffer van mishandeling dan in periodes waarin de scholen en kinderopvang open waren. Volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden kregen slachtoffers vooral te maken met emotionele verwaarlozing en waren ze getuige van huiselijk geweld.

Naar schatting kregen bijna veertigduizend kinderen, oftewel veertien per duizend kinderen, met mishandeling te maken tijdens de lockdown die half maart begon. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2017 ging het om bijna vijftienduizend kinderen.

"De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van de scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen", aldus de Universiteit Leiden.

De onderzoekers stellen ook vast dat een laag opleidingsniveau een ruim tien keer zo groot risico op kindermishandeling met zich meebrengt. In gezinnen met werkloze ouders is het risico ruim drie keer groter dan bij andere gezinnen.

De gezinsgrootte bleek enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen met vier of meer kinderen. Het risico op mishandeling was in deze gezinnen ruim twee keer groter dan in kleinere gezinnen. Jongens en meisjes liepen evenveel risico op mishandeling. Ook de leeftijd van de kinderen leek geen rol te spelen.