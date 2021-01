Ziekenhuizen door het hele land zijn woensdag begonnen met het vaccineren van het acute zorgpersoneel tegen COVID-19. Het Maastricht UMC lijkt de eerste te zijn die is begonnen met het inenten. Het Amsterdam UMC volgde om 12.00 uur.

In Maastricht was het ic-verpleegkundige Maurice Hoorens die als eerste medewerker van het ziekenhuis een vaccinatie kreeg toegediend. In Amsterdam kreeg ic-verpleegkundige Carol Verdonk de primeur.

Hoorens is blij dat hij de vaccinatie heeft gekregen: "We hebben hier lang op gewacht en dan is het des te meer een opluchting dat het eindelijk zover is. Laten we hopen dat de start van de vaccinaties er nu voor gaat zorgen dat we het coronavirus snel onder de duim krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in."

In het Maastrichtse ziekenhuis is een speciale vaccinatiestraat ingericht waar medewerkers de komende dagen tussen 6.00 uur en middernacht kunnen worden ingeënt.

Verdonk zei ook heel erg blij te zijn dat de vaccinatie gezet is. "Het was echt prima, totaal niet pijnlijk. Dat moet mensen niet weerhouden", zegt ze tegen AT5. Het Amsterdam UMC heeft voor deze vaccinatieronde "een beperkt aantal doses beschikbaar, namelijk 4.800 vaccins voor de regio Noord-Holland en Flevoland.

"Gezien de schaarste gaat het alleen om mensen die directe patiëntenzorg aan covid-patiënten leveren en bij wie uitval direct leidt tot verlies aan capaciteit", laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

127 Ontstaat met het coronavaccin groepsimmuniteit?

LUMC start om 13.00 uur

De vaccins worden sinds woensdagochtend verspreid over de ziekenhuizen. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft duizend vaccins binnengekregen en zal om 13.00 uur starten met inenten. Per dag zullen er meer dan 150 acute zorgmedewerkers ingeënt worden. "De vaccinatiebereidheid is erg hoog", vertelt een woordvoerder aan NU.nl. De tijdsloten waarvoor het zorgpersoneel zich kon aanmelden, waren snel gevuld.

Bij het Erasmus MC in Rotterdam wordt de eerste vaccinatie om 14.00 uur verwacht. Diederik Gommers zal de eerste prik geven. Het ziekenhuis verwacht woensdag in totaal 133 mensen in te enten. Naar verwachting zullen dat er de komende dagen meer zijn.

Ook in het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg worden op dat tijdstip de eerste vaccinaties gezet.

In het Nijmeegse Radboudumc zijn woensdag tweeduizend vaccinaties binnengekomen voor zes ziekenhuizen en twee ambulancediensten. Zevenhonderd blijven in het Radboudumc, waar om 15.00 uur wordt gestart met vaccineren. Een tweede levering van duizend vaccinaties wordt vrijdag verwacht.

Ook in het noorden zo'n duizend vaccins geleverd

Ook in het noorden van het land zijn woensdagochtend ongeveer duizend vaccins aangekomen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), die de vaccins heeft ontvangen, verdeelt ze onder de andere ziekenhuizen in de regio.

Het UMCG, Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Medisch Centrum Leeuwarden beginnen woensdag met vaccineren, waarna donderdag andere ziekenhuizen in de regio volgen. Het UMCG verwacht woensdag dertig prikken te kunnen zetten. "Dan zijn we al heel blij", aldus een woordvoerder.