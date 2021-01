De 39-jarige verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri is woensdag rond 8.45 uur als eerste Nederlander ingeënt met een coronavaccin. Op de priklocatie in Veghel kreeg ze het Pfizer-vaccin toegediend.

"Hier in Brabant, waar de crisis ook begon, beginnen we met het maken van een einde aan deze crisis", zo zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Meteen na Elkadiri werden drie van haar collega's ingeënt. Ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van hun medewerkers in de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan vanaf woensdag worden ingeënt.

Elkadiri, voor de eerste vaccinatie gevraagd door haar werkgever, werkt in verpleeghuis Het Wereldhuis in Boxtel. Vooraf zei ze wat zenuwen te hebben. "Maar het voelt enorm goed. Eindelijk gaat de vaccinatie nu van start. We kunnen straks weer terug naar normaal."

De eerste flesjes met het coronavaccin van Pfizer vertrokken dinsdagavond vanuit de opslag in Oss richting Veghel, twee dagen eerder dan gepland.

Nederland is het laatste EU-land dat begint met vaccineren. De Jonge heeft toegegeven dat we eerder hadden kunnen beginnen. "We zijn onvoldoende wendbaar gebleken", zei hij hierover. Het zorgde voor forse kritiek vanuit de Tweede Kamer.

46 Eerste zorgmedewerker ingeënt met Pfizer-vaccin in Veghel

Vanaf volgende week alle GGD-priklocaties open

Vanaf vrijdag wordt ook geprikt in Rotterdam en Houten en vanaf maandag zijn ook priklocaties in Amsterdam, Drenthe en Den Haag geopend. "Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins", aldus het ministerie van Volksgezondheid.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldde maandagavond dat al ruim 24.000 zorgmedewerkers een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie.