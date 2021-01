Een deel van het internationale team van onderzoekers dat namens de WHO de herkomst van het coronavirus gaat onderzoeken, is nog steeds niet in China aangekomen. Volgens WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus heeft Peking de procedure om de wetenschappers toe te laten nog niet afgerond.

"Ik ben heel teleurgesteld over dit nieuws", aldus Ghebreyesus. Twee leden van het team waren al aan hun reis naar Wuhan begonnen. Eén van hen is inmiddels op de terugreis naar huis, de tweede onderzoeker heeft een tussenvlucht gemaakt in een ander land.

De WHO-topman pleitte opnieuw dat Chinese autoriteiten de missie, "net zoals de WHO", als prioriteit moeten beschouwen. Mike Ryan, expert noodsituaties bij de WHO, hoopt dat de laatste obstakels "in de komende uren" kunnen worden opgelost.

Het onderzoek zou aanvankelijk veel eerder beginnen. In juli zei de WHO al dat China de beste plek was om het onderzoek te starten, omdat daar het virus voor het eerst verscheen. In de Chinese miljoenenstad Wuhan greep het virus aanvankelijk om zich heen.

Namens Nederland reist viroloog Marion Koopmans binnenkort af naar China om de herkomst van het coronavirus te onderzoeken. In gesprek met RTL Nieuws vertelde de deskundige dat zij in februari of maart verwacht af te reizen.

China meermaals beschuldigd van achterhouden van informatie

China is door meerdere landen, onder wie de Verenigde Staten, beschuldigd van het achterhouden van alarmerende informatie. Dat zou onder meer de reactie op de uitbraak van het virus hebben vertraagd. China stelt dat het vanaf het begin transparant is geweest in de communicatie, waar het ook meermaals voor de WHO door werd geprezen.

