Woensdag begint ook Nederland met vaccineren tegen het coronavirus. De eerste persoon in ons land die de prik krijgt, is de 39-jarige Sanna Elkadiri, die in een verpleeghuis in Boxtel werkt.

"Ik heb wel wat zenuwen", gaf de zorgmedewerker dinsdagavond toe. "Maar het voelt enorm goed. Eindelijk gaat de vaccinatie nu van start. We kunnen straks weer terug naar normaal."

Als medewerker in een verpleeghuis voor dementerende ouderen maakte Elkadiri de coronacrisis de afgelopen maanden zeer intens en van dichtbij mee.

"Van de 124 bewoners zijn er toen helaas 22 overleden", vertelt ze. "Zeker toen de verpleeghuizen op slot gingen, was je ogen en oren van de familie. Ik heb zelf vaak de hand vastgehouden van mensen die overleden, omdat de familie er niet bij mocht of kon zijn. Het was een hele emotionele ervaring."

In haar persoonlijke leven had ze het eveneens zwaar als gevolg van het virus, vooral tijdens de eerste golf. "Ik was heel bang om besmet te worden en dat mee te nemen naar het verpleeghuis. Ik probeerde zo min mogelijk in aanraking met anderen te komen."

"Het was tijdens die eerste golf heel hard werken, er was bovendien veel onwetendheid in die tijd, alles vroeg om een enorme organisatie. De testcapaciteit was schaars. Nu is het anders. We weten veel meer, dragen mondkapjes, er wordt getest."

'Heb me ingelezen en met collega's gesproken over vaccin'

Elkadiri geeft toe dat ze aanvankelijk de nodige twijfels had over het vaccin. "Net zoals veel van mijn collega's. Ik keek de kat uit de boom, had veel vragen. Wat zit er in het vaccin, wat doet het met je, wat zijn de bijwerkingen?"

Nadat ze zich erin had verdiept, besloot ze zich toch te laten vaccineren en hoefde ze niet lang na te denken toen de directeur van haar zorggroep belde met de vraag of zij als eerste ingeënt wilde worden.

"Ik ben me gaan inlezen, volgde het nieuws en sprak erover met collega's. Nu heb ik besloten me toch te laten vaccineren, want het voelt goed."

Zondag had ze nog een gesprek met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. "Het was een geruststellend gesprek", vond Elkadiri. "Heel spontaan, erg fijn. Hij vroeg: wil je dit wel?"

Eerste vaccins onderweg naar priklocatie in Veghel

De eerste flesjes met het coronavaccin van Pfizer vertrokken dinsdagavond vanuit de opslag in Oss richting Veghel. In Veghel worden woensdag naast Elkadiri nog drie andere verpleeghuismedewerkers gevaccineerd.

Ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van hun medewerkers in de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan vanaf woensdag worden ingeënt.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldde maandagavond dat al ruim 24.000 zorgmedewerkers een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.