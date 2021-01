De eerste flesjes met het coronavaccin van Pfizer zijn onderweg naar Veghel. Daar wordt woensdag de eerste Nederlander ingeënt.

Een wagen met de doses reed aan het begin van dinsdagavond weg vanuit de opslag in Oss.

In Veghel worden woensdag enkele verpleeghuismedewerkers gevaccineerd. De eerste persoon in Nederland die de prik krijgt, is de 39-jarige Sanna Elkadiri, die in een verpleeghuis in Boxtel werkt.

Ziekenhuizen beginnen woensdag met het vaccineren van hun medewerkers in de acute zorg. Ook ambulancepersoneel kan vanaf woensdag worden ingeënt.

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland meldde maandagavond dat er al ruim 24.000 zorgmedewerkers een afspraak hebben gemaakt voor een vaccinatie.