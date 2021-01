In Nederland lijkt een verlenging van de lockdown onafwendbaar. Premier Mark Rutte stelt dat Nederland "er nog lang niet is" en is daarom "niet hoopvol" over versoepelingen na 18 januari, de beoogde dag waarop de lockdown ten einde zou zijn. Op 12 januari wordt in Nederland de knoop doorgehakt, in andere landen gebeurde dat al eerder. NU.nl zet de lockdownsituatie in enkele landen op een rij.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft Engeland dinsdag een derde lockdown opgelegd. De strenge maatregelen, die voor een groot deel van de Engelse bevolking al golden, moeten voorkomen dat meer mensen geïnfecteerd raken met de besmettelijkere variant van het coronavirus.

Heel Engeland wordt daarom opgeroepen thuis te blijven. Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, sport of essentieel werk. De horecazaken en niet-essentiële winkels zijn dicht. Daarnaast zijn scholen overgestapt op afstandsonderwijs. Er gelden al soortgelijke maatregelen in Schotland, Wales en Noord-Ierland.

De ingrijpende maatregelen zijn volgens de Britse autoriteiten noodzakelijk om te voorkomen dat de gezondheidszorg binnen drie weken overweldigd raakt. Alleen al in Engeland liggen circa 27.000 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is 40 procent meer dan tijdens de eerste golf in april vorig jaar.

Duitsland

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde dinsdagavond aan dat de lockdown, die sinds medio december van kracht is in Duitsland, wordt verlengd tot 31 januari. Inwoners worden nog eens op het hart gedrukt om zoveel mogelijk thuis te blijven en het aantal sociale contacten te beperken.

Voor Duitsers in risicogebieden, waar wekelijks meer dan 200 mensen per 100.000 inwoners positief testen, komt er een stevige reisbeperking. Zij moeten zich voortaan binnen 15 kilometer van hun huis bevinden. De regel geldt per direct voor meer dan zeventig regio's.

Scholen waren al gesloten, maar blijven dicht tot februari. Werkgevers worden daarnaast opnieuw gestimuleerd om hun werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Reizigers uit het buitenland moeten voortaan twee coronatesten afnemen. Als een eerste test negatief is, moeten zij alsnog vijf dagen in quarantaine verblijven. Het is niet duidelijk of de maatregel ook geldt voor grensverkeer.

Duitsland hoopt dat de maatregelen ervoor zorgen dat het bron- en contactonderzoek het aantal positieve testen weer kan bijbenen. Merkel vertelde tijdens de toespraak dat er weer controle moet komen over het traceren van clusters besmettingen.

België

In België vond medio december een laatste grote wijzing plaats van het maatregelenpakket. Die troffen vooral (buitenlandse) reizigers, gezien zij voortaan een bewijs van een negatieve coronatest moeten kunnen overhandigen.

België zet vooral in op het handhaven van de al geldende coronamaatregelen. Zo zijn sinds de jaarwisseling grenscontroles geïntensiveerd en worden werkgevers sneller aangesproken als autoriteiten vermoeden dat hun werknemers niet voldoende thuiswerken. Dat kan bedrijven hoge boetes opleveren.

Autoriteiten waren vooral bezorgd dat veel buitenlanders naar België zouden komen, doordat bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland lockdowns werden afgekondigd. In België is winkelen nog steeds mogelijk, zo lang bezoekers mondkapjes dragen.

In het land geldt een avondklok, hoewel de tijden in diverse delen van het land anders zijn. In Brussel en Wallonië moeten inwoners om 22.00 uur binnen zijn, in Vlaanderen is dat middernacht. Skiën is deze winter verboden.

Frankrijk

Frankrijk werd deze week wereldnieuws om de verkeerde redenen. "Het grootste coronafeest van Europa" trok ruim 2.500 bezoekers en duurde enkele dagen voordat het werd beëindigd. Het was een doorn in het oog van Franse autoriteiten, die er alles aan doen om een derde grote lockdown te voorkomen.

In tegenstelling tot veel andere landen versoepelde Frankrijk juist de maatregelen sinds eind november. Niet-essentiële winkels mochten de deuren weer openen en medio december werd ook de maatregel opgeheven dat inwoners alleen met bepaalde overheidsdocumenten zich buiten mochten bevinden.

In het land bleven grote bijeenkomsten verboden en is een avondklok actief. Na de jaarwisseling werden in zeker vijftien departementen de teugels al aangehaald: inwoners moeten daar voortaan om 18.00 uur binnen zijn, in plaats van 20.00 uur.

Het doel van de Franse overheid om het aantal positieve testen per dag op zo'n vijfduizend te houden, is voorlopig weer uit zicht. Dinsdag werden ruim twintigduizend besmettingen gemeld. De heropening van bioscopen, theaters, restaurants en bars, die gepland stond voor 20 januari, is van de baan, schreef persbureau Reuters dinsdag.

Spanje

Een grote nationale lockdown in Spanje is nog lang niet aan de orde, verzekerde minister van Volksgezondheid Salvador Illa dinsdag. Het coronabeleid blijft tot die tijd gedecentraliseerd; regio's nemen veel beslissingen zelf.

In Catalonië ging maandag een van de meest strenge maatregelen tot dusver van kracht: inwoners zijn voorlopig niet toegestaan om hun gemeente te verlaten, terwijl ook sportscholen en winkelcentra weer moesten sluiten. In veel andere Spaanse regio's zijn winkels wél gewoon open, maar zijn mondkapjes verplicht.

Het huidige Spaanse coronabeleid is erop gericht om het aantal sociale contacten te verminderen. Daarom werd door de nationale regering al eerder een avondklok ingesteld. De tijd waarop inwoners binnen moeten zijn kan door regio's zelf worden bepaald.

Hoewel grote bijeenkomsten zijn verboden, werden landelijke coronamaatregelen in veel regio's toch tijdelijk versoepeld tijdens de feestdagen. Tijdens de kerstdagen, jaarwisseling en het Driekoningenfeest, wanneer Spaanse families normaliter volop samenkomen, mochten zes tot tien gasten uitgenodigd worden, kinderen meegerekend. Om het aantal binnenlandse reizen te beperken sloten veel regio's de grenzen.