Premier Mark Rutte is "niet erg hoopvol" over het doorvoeren van versoepelingen na 19 januari, de datum waarop de huidige lockdown ten einde moet komen. Dat vertelde de bewindsman dinsdagmiddag in een debat met de Tweede Kamer.

Rutte zegt het rapport van het Outbreak Management Team af te willen wachten, voordat hij een besluit neemt over eventuele versoepelingen of een verlenging van de lockdown. De deskundigen van het OMT buigen zich over onder meer de vraag of winkels en scholen weer open kunnen.

De premier noemt het heropenen van scholen een "prioriteit", maar kan niet beloven dat de onderwijsinstellingen op 18 januari weer opengaan. De deskundigen van het OMT buigen zich over onder meer de gevolgen van de Britse coronavariant, die kinderen mogelijk veel vaker treft dan het oorspronkelijke coronavirus.

Om die reden wilden de experts het testbeleid voor kinderen onder de twaalf jaar eerder al aanpassen, een advies dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) overnam. Op verzoek van het OMT wordt ook gekeken naar aanvullende maatregelen op scholen, die gericht zijn op de spreiding van personen, het verminderen van reisbewegingen en de manier van lesgeven, aldus Rutte.

Begin volgende week wordt een advies verwacht, waarna op 12 januari een besluit wordt genomen over de lockdown.

RIVM: 'Nog geen overtuigend effect van lockdown waarneembaar'

Het RIVM zei bij de publicatie van de weekcijfers dat er nog geen "overtuigende effecten" van de lockdown zijn aangetoond, hoewel minder positieve tests werden afgenomen dan in de voorgaande week. Diverse partijen vroegen de premier daarna om enig perspectief te bieden.

"De coronacijfers liggen nog erg hoog op dit moment", antwoordde Rutte. "Je ziet ook in omliggende landen, zoals Duitsland, dat de lockdown verlengd wordt. Engeland gaat een nieuwe lockdown in; we zijn er echt nog niet."