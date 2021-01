Pas volgende week kan het RIVM zeggen welk effect de lockdown op de besmettingscijfers heeft. Weliswaar is twee weken op rij sprake van een daling in het aantal nieuwe positieve tests, maar de feestdagen zorgen voor een wat vertroebeld beeld, zegt Aura Timen van het RIVM dinsdag in gesprek met NU.nl.

In de afgelopen week zijn ruim tienduizend positieve tests minder bij het RIVM gemeld dan in de week ervoor. "Maar we kunnen niet precies duiden of de daling een effect is van de lockdown of dat de cijfers zijn gedaald doordat minder mensen zich hebben laten testen", zegt Timen.

"We zien dat de daling minder sterk is dan in de vorige lockdown. Toen zagen we een heel duidelijke daling na een week of twee", zegt het hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM.

"Die duidelijke daling zien we nu niet. Tegelijkertijd is het hartje winter: een periode die heel goed is voor virussen. Dat betekent dat we veel meer moeten doen om het coronavirus buiten de deur te houden", vervolgt Timen.

Gedaald reproductiegetal is 'positief signaal'

Volgens Timen is het een "positief signaal" dat het reproductiegetal (R) tot net onder de 1 is gedaald (0,91). Dat getal dateert van 18 december (een paar dagen na de invoering van de huidige lockdown), omdat het cijfer pas na twee weken betrouwbaar genoeg is. Timen spreekt de hoop uit dat de R verder daalt tot "in de buurt van 0,8".

De daling van het aantal nieuwe positieve tests en het reproductiegetal is echter nog niet sterk genoeg, zegt de infectieziekte-expert van het RIVM.

Premier Mark Rutte zei dinsdag "niet erg hoopvol" te zijn over een mogelijke versoepeling van de coronamaatregelen na 19 januari. De huidige lockdown is zeker tot en met die datum van kracht.

Ook Timen denkt voorlopig niet aan minder strenge coronamaatregelen. "Versoepelingen komen in beeld als van tevoren vastgestelde signaalwaarden dichterbij komen. Maar voorlopig zitten we nog heel ver bij deze waarden vandaan."