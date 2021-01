Het aantal opgenomen coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal met 46 toegenomen tot 2.882, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag.

Het aantal nieuwe coronaopnames bedroeg 320 in klinieken en 46 op de intensive care (ic).

Op de ic's liggen 723 coronapatiënten, 17 meer dan een dag eerder. Ook 396 niet-COVID-19-patiënten worden daar verzorgd, waarmee de totale ic-bezetting 1.119 patiënten bedraagt.

Buiten de ic's liggen 2.159 coronapatiënten, 29 meer dan op maandagmiddag.

Acht Nederlandse coronapatiënten liggen op de ic in Duitsland. In eigen land werden 35 patiënten verplaatst tussen regio's, van wie acht ic-patiënten.