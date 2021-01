Het RIVM heeft in de afgelopen week 56.440 positieve coronatests geregistreerd, ruim 10.000 minder dan een week eerder (67.338). Wel werd er afgelopen week beduidend minder getest dan de week ervoor, waardoor er volgens het RIVM in de cijfers nog geen "overtuigende daling" zichtbaar is.

Hoewel er dus minder mensen positief op het coronavirus zijn getest dan in de voorgaande week, stijgt het percentage positieve tests wel. Dat komt doordat veel minder mensen zich hebben laten testen.

Er werden in de afgelopen week 349.417 testen afgenomen, fors minder dan de 410.584 in de week ervoor. Van die testen waren 47.743 positief, waarmee het percentage steeg van 13 naar 13,7. Het overige deel van de meldingen bestaat uit nameldingen.

Het aantal ziekenhuisopnames daalde ten opzichte van de voorgaande week van 1.811 naar 1.713. Het aantal ic-opnames steeg van 300 tot 336. Verder meldt het RIVM 621 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat zijn er meer dan de 583, 472 en 398 gemelde sterfgevallen in de voorgaande weken.

In de veiligheidsregio's Twente, Zaanstreek-Waterland, Drenthe en Friesland bleef het aantal meldingen per 100.000 inwoners stabiel. In de overige veiligheidsregio’s is sprake van een daling ten opzichte van een week eerder.

Het RIVM houdt rekening met de mogelijkheid dat mensen na de feestdagen minder geneigd waren om zich te laten testen. Het zou echter ook kunnen dat de lockdown wél effect heeft en simpelweg minder mensen klachten hebben.

Reproductiegetal onder 1, Britse variant niet van invloed

Het reproductiegetal kwam op 18 december, drie dagen na het ingaan van de lockdown, met 0,91 weer uit onder de 1. Een reproductiegetal van 0,91 houdt in dat 100 mensen samen weer 91 andere mensen besmetten met het virus. Het RIVM kan het reproductiegetal pas na twee weken met betrouwbaarheid meten.

In Nederland werd op een aantal plaatsen de Britse coronavariant aangetroffen, die besmettelijker lijkt te zijn. Volgens de laatste informatie heeft de mutatie echter geen aantoonbare invloed gehad op de cijfers.

Het RIVM benadrukt dat de bestaande maatregelen erop gericht zijn om de verspreiding van het virus in welke variant dan ook tegen te gaan.

