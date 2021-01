Het RIVM meldt dinsdag 6.412 nieuwe positieve coronatests, minder dan het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen (8.248). Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests flink kleiner is dan het gemiddelde.

Vanwege de fluctuerende dagcijfers kijkt NU.nl naar het gemiddelde van de zeven voorgaande dagen. Dit voortschrijdend gemiddelde moet een beter beeld geven van het aantal positieve testuitslagen in Nederland.

Het gemiddelde aantal positieve tests daalt sinds Kerstmis. Minder mensen laten zich testen, maar het percentage positieve testen blijft hoog. Volgens het RIVM blijven "overtuigende effecten" van de harde lockdown, die halverwege december werd ingevoerd, vooralsnog uit.

RIVM meldt ook 152 sterfgevallen

Dinsdag zijn ook 152 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Dat zijn er meer dan een dag eerder, toen het RIVM 65 sterfgevallen registreerde. Het gaat hierbij om meldingen die met vertraging kunnen binnenkomen en niet om het aantal sterfgevallen op één dag.

Vanaf woensdag worden de eerste mensen in Nederland ingeënt tegen COVID-19. Het gaat voorlopig alleen om medewerkers in onder meer de acute zorg en verpleeghuizen. De eerste vaccins worden toegediend op de GGD-priklocatie in Veghel.