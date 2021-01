Heel Engeland gaat weer in lockdown vanwege het grote aantal besmettingen door de 'Britse mutatie' van het coronavirus. De strenge maatregelen, die voor een groot deel van de Engelse bevolking al golden, blijven in ieder geval tot half februari van kracht.

Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, sporten of essentieel werk. Premier Boris Johnson riep iedereen op de regels te volgen. Vanaf dinsdag zijn de meeste scholieren aangewezen op afstandsonderwijs en wordt thuiswerken weer de norm.

Het parlement komt woensdag bijeen om de regels in wetten te gieten.

Reëel risico op overbelaste zorg

Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. Er is een reëel risico dat de gezondheidszorg het aantal coronapatiënten binnen een paar weken niet meer aankan.

Hij bood de bevolking enige hoop door te wijzen op het relatief grote aantal vaccins dat in het Verenigd Koninkrijk is toegediend. Hij sprak over de "laatste fase van de strijd".

Ook bij de eerste golf in maart werd een uitgaansverbod ingesteld in Engeland. Schotland maakte eerder op de dag al bekend vanaf middernacht de rest van de maand in lockdown te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk werden maandag bijna 59.000 nieuwe besmettingen en 407 nieuwe sterfgevallen door de gevolgen van het coronavirus gerapporteerd.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt al ongeveer een week elke dag boven de 50.000, mogelijk mede door de variant van het virus die volgens de Britse regering veel besmettelijker is.

Premier League gaat door

Het voetbal in de Premier League van Engeland gaat gewoon door. De regering maakt een uitzondering voor de zogenoemde elite-sporten, om te blijven trainen en - achter gesloten deuren - wedstrijden te spelen. De afspraken in Schotland met betrekking tot topsport zijn vergelijkbaar.

In de Premier League zijn de afgelopen weken wel incidenteel duels afgelast omdat sommige clubs zwaar door het virus waren getroffen. Volgens de overheid echter houden in deze disciplines de clubs zelf onder meer door strikte controles en testbeleid de zaak grotendeels onder controle.

Mogelijk worden in Engeland ook wedstrijden in de topklasse van het vrouwenvoetbal, rugby, paardenraces en snookeren toegestaan. Dat hangt met name af van hoe ze het eigen testbeleid op orde hebben.