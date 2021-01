Mensen tussen de achttien en zestig jaar met een medische indicatie worden naar verwachting vanaf medio februari ingeënt tegen COVID-19. Deze groep komt dus vlak na de meest kwetsbare mensen en een deel van de zorgmedewerkers aan de beurt.

De eerste mensen die een coronaprik krijgen en niet in de zorg werken, zijn verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling. Zij worden vanaf januari of februari ingeënt.

Daarna volgen de naar schatting 1,8 miljoen mensen tussen de achttien en zestig jaar met een medische indicatie. Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet krijgen zij vanaf februari het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University, dat nog moet worden goedgekeurd.

Vanaf medio maart volgen thuiswonende senioren tussen de 60 en 75 jaar, zowel met als zonder medische indicatie. Naar schatting zijn dat drie miljoen mensen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech, waarvan de allereerste doses vanaf woensdag naar medewerkers in onder meer de acute zorg en verpleeghuizen gaan.

Ongeveer tegelijkertijd beginnen de vaccinaties van thuiswonenden die ouder zijn dan 75 jaar en niet-mobiele thuiswonende mensen tussen de 60 en 75 jaar. Zij krijgen volgens de planning het Moderna-vaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt waarschijnlijk uiterlijk woensdag met een oordeel over dit middel.



Het grootste deel van de Nederlanders, mensen tussen de achttien en zestig jaar zonder medische klachten, wordt in het tweede en derde kwartaal ingeënt. Het gaat om ruim 7,1 miljoen mensen. Deze inenting loopt via de huisartsen en GGD's. Zij krijgen het AstraZeneca-vaccin of andere beschikbare vaccins.