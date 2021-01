Maar liefst 24.056 zorgmedewerkers hebben bij de verschillende GGD's al een afspraak gemaakt voor een vaccinatie tegen COVID-19, meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maandagavond. Het speciale belcentrum waar de afspraken worden gemaakt, opende eerder op de dag.

De medewerkers krijgen twee doses van het coronavaccin van farmaceuten Pfizer en BioNTech. Voor beide prikken zijn afspraken gemaakt, meldt GGD GHOR Nederland.

Bij de priklocaties van de GGD's zijn eerst medewerkers in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapten aan de beurt. Vele duizenden van hen kregen maandag een brief met een uitnodiging van hun werkgever.

Afgesproken is om de circa 269.000 uitnodigingen gespreid te versturen. Er wordt dagelijks een aantal brieven verstuurd, zodat niet alle belangstellenden zich tegelijk melden. Zij kunnen een afspraak maken via het speciale belcentrum van GGD GHOR Nederland.

De koepelorganisatie opende het belcentrum maandag om 8.00 uur. Circa tweeduizend medewerkers stonden klaar om de afspraken in te plannen. In de eerste uren werden al duizenden afspraken gemaakt. De lijn is zeven dagen per week van 8.00 tot 20.00 uur geopend.

De eerste vaccinatie vindt woensdag plaats. Dit gebeurt op de GGD-priklocatie in het Brabantse Veghel. Op die locatie zal een verpleeghuismedewerker als allereerste persoon in Nederland een coronavaccin krijgen. Drie weken later volgt de tweede prik voor optimale bescherming tegen COVID-19.