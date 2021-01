Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is het maandag nog niet eens geworden over de goedkeuring van het coronavaccin van farmaceut Moderna. Dat betekent dat het vaccin op zijn vroegst woensdag 6 januari de zegen van het EMA krijgt.

"Dit gebeurt onder grote tijdsdruk", zei voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) maandagavond tegen journalisten. "Als alle vragen of belangrijke aspecten nog niet goed zijn beantwoord, dan kun je zeggen: we zijn er nog niet uitgekomen."

De CBG-directeur kon desgevraagd niet toelichten welke struikelblokken de goedkeuring van het Moderna-vaccin nog in de weg staan.

De Boer stipte aan dat de beoordelingscommissie bestaat uit afgevaardigden van 27 landen. "Die moeten kijken naar de gegevens die er zijn en kunnen vragen stellen. Op een gegeven moment was de inschatting van het EMA dat ze er vandaag wel uit zouden kunnen komen, maar dat is niet gelukt. Ik kan niet zeggen waarom."

Volgens de CBG-voorzitter is een dergelijke vertraging niet ongebruikelijk. Suggesties dat het uitstel iets zegt over de effectiviteit van het Moderna-vaccin wees hij van de hand. "Woensdag is dichtbij, dat is al over twee dagen. Dit kan gewoon gebeuren."

Moderna-vaccin is makkelijker inzetbaar

Een groot voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van het al goedgekeurde vaccin van Pfizer is dat het maar bij ongeveer -20 graden bewaard hoeft te worden. Bij het Pfizer-vaccin is dat -70 graden. Eenmaal ontdooid, blijft het Moderna-vaccin bovendien op koelkasttemperatuur nog dertig dagen goed, terwijl dat bij het vaccin van Pfizer slechts vijf dagen is.

Dit maakt het vaccin van Moderna waarschijnlijk makkelijker te vervoeren en op te slaan op plekken waar geen grote groepen mensen gevaccineerd worden, zoals verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

Nederland heeft via de Europese Commissie een contract met Moderna afgesloten voor 6,2 miljoen doses. Omdat iedereen twee doses nodig heeft, kunnen hiermee 3,1 miljoen mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19.

Moderna kan naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar 390.000 doses leveren. Het is nog niet bekend wanneer de farmaceut de eerste levering in Nederland kan hebben.