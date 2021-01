Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft voor de tweede keer een vaccin tegen COVID-19 goedgekeurd, zo is woensdag bekendgemaakt. Het vaccin is ontwikkeld door het Amerikaanse Moderna en mag na goedkeuring van de Europese Commissie, net als het vaccin van Pfizer, in de Europese Unie gebruikt worden.

Naar verwachting geeft de Europese Commissie woensdagmiddag groen licht.

Het coronavaccin beschermt naar verwachting 94 procent van de gevaccineerden tegen COVID-19. Uit eerder onderzoek bleek dat het vaccin met een effectiviteit van 86 procent ook goed werkt bij 65-plussers.

Het vaccin heeft volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geen ernstige bijwerkingen. "De meest voorkomende zijn pijn en zwelling op de prikplek. Vermoeidheid en koude rillingen kunnen ook voorkomen, net als koorts, opgezette lymfeklieren, hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid en overgeven. Deze bijwerkingen zijn meestal mild en duren kort."

Naar verwachting is het vaccin ook effectief tegen de Britse variant van het coronavirus, aldus het CBG.

Op koelkasttemperatuur tot dertig dagen houdbaar

Een groot voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van het vaccin van Pfizer is dat het maar bij ongeveer -20 bewaard hoeft te worden, bij het Pfizer-vaccin is dit -70. Eenmaal ontdooid, blijft het Moderna-vaccin bovendien op koelkasttemperatuur nog dertig dagen goed, terwijl dit bij het vaccin van Pfizer slechts vijf dagen is.

Dit maakt het vaccin van Moderna waarschijnlijk makkelijker te vervoeren en op te slaan op plekken waar geen grote groepen mensen gevaccineerd worden, zoals verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), schreef maandag in een brief dat het Moderna-vaccin ingezet gaat worden om de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten in te enten.

Nederland heeft via de Europese Commissie een contract met Moderna afgesloten voor 6,2 miljoen doses. Omdat iedereen twee doses nodig heeft, kunnen hiermee 3,1 miljoen mensen gevaccineerd worden tegen COVID-19. Moderna kan naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar 390.000 doses leveren.

EMA geeft voorwaardelijke goedkeuring

In Europa krijgt het vaccin van Moderna, net zoals het Pfizer-vaccin, een voorwaardelijke goedkeuring. Dit betekent dat volgens het EMA goed genoeg is aangetoond dat dit vaccin veilig en werkzaam is.

Voor een voorwaardelijke toelating zijn minder gegevens nodig dan een volledige toelating en dit kost om deze reden minder tijd. De vaccinontwikkelaar is verplicht om na een voorwaardelijke toelating nog aanvullende gegevens te blijven leveren over bijvoorbeeld de effectiviteit van het vaccin in bepaalde leeftijdsgroepen.