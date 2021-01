Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt mogelijk maandagavond al met een eindoordeel over het vaccin van het Amerikaanse Moderna. Geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP bespreekt maandag de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin, zo bevestigt het EMA aan persbureau ANP.

Het is nog niet helemaal zeker of maandag al een conclusie wordt bereikt. Als dat wel zo is, dan zal het geneesmiddelenbureau "zo snel mogelijk na de vergadering" de conclusie naar buiten brengen.

Als dat het geval is, geeft het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kort daarna een toelichting aan de pers, zo laat een woordvoerder van het CBG weten. Als de persconferentie doorgaat, is dat waarschijnlijk rond 18.00 uur.

In het CHMP zijn alle 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) vertegenwoordigd. Als het comité maandag nog niet tot een eindoordeel komt, praten de deskundigen woensdag verder. Op die dag stond eigenlijk het eindoordeel gepland.

Laatste woord is aan de Europese Commissie

Het laatste woord over toelating van het vaccin is aan de Europese Commissie. De verwachting is dat het dagelijks bestuur van de EU het oordeel van de experts zal volgen.

De EU heeft vooraf al 80 miljoen doses van het middel besteld bij de fabrikant. Die bestelling wordt in delen afgeleverd en over de lidstaten verdeeld.

Nederland krijgt naar verwachting 6,2 miljoen doses van het Moderna-vaccin. Voor een effectieve bescherming zijn twee injecties nodig. Volgens de onderzoekresultaten van de ontwikkelaars is het vaccin voor 94,1 procent effectief.

Het vaccin van Moderna is al goedgekeurd in de Verenigde Staten en Canada voor gebruik bij volwassenen van achttien jaar en ouder. Een voordeel van het Moderna-vaccin ten opzichte van concurrent Pfizer/BioNTech is dat het niet bij extreem lage temperaturen hoeft te worden bewaard. Het is dertig dagen houdbaar in een gewone koelkast.