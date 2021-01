Een selecte groep zorgmedewerkers van ziekenhuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen wordt vanaf woensdag als eerste in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag. De vaccins komen na een oproep van ziekenhuizen twee dagen eerder dan gepland beschikbaar.

Vanaf woensdag gaat de GGD-priklocatie in het Brabantse Veghel open voor een groep van circa 269.000 verpleeghuismedewerkers. Hier zal een verpleeghuismedewerker als allereerste persoon in Nederland een coronavaccin krijgen.

Daarnaast komen woensdag circa 30.000 vaccins beschikbaar voor ziekenhuismedewerkers in de acute zorg. Volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zijn 24.000 vaccins bedoeld voor personeelsleden, die directe zorg verlenen op de intensive care (ic), spoedeisende hulp en de COVID-19-afdeling. Gemiddeld gaat het om een paar honderd vaccins per ziekenhuis. De overige circa zesduizend vaccins gaan naar medewerkers op de ambulance of COVID-19-helikopter. Vaccinatie van deze groep gebeurt in ziekenhuizen.

Vanwege de schaarste zullen zorgmedewerkers in de genoemde sectoren niet allemaal in de eerste ronde een prik krijgen. Personeelsleden van wie ziekte-uitval direct gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit krijgen voorrang, meldt het LNAZ. Het gaat voornamelijk om verpleegkundigen en artsen, die fulltime op bijvoorbeeld COVID-19-afdelingen werken. Zij krijgen op korte termijn een uitnodiging.

Vanaf vrijdag gaan ook de priklocaties in Rotterdam en Houten open. De maandag daarop gebeurt hetzelfde in Amsterdam, Den Haag en Drenthe. Op 15 januari moeten alle 25 GGD-priklocaties in het land operabel zijn. Dan zullen ook de 178.000 medewerkers in de gehandicaptenzorg en de 166.000 mensen in de wijkverpleging en WMO-ondersteuning een uitnodiging voor vaccinatie krijgen.

Het coronavaccin van Pfizer bestaat uit twee doses. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de tweede prik gegeven wordt.