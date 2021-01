De Duitse regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlenging van de huidige lockdown tot 31 januari, meldt de Duitse bondskanselier Angela Merkel dinsdag. De scholen blijven tot februari dicht. Voor Duitsers die woonachtig zijn in regio's waar het virus om zich heen grijpt, geldt dat zij niet verder dan 15 kilometer van hun huis mogen reizen.

De regel is actief in gebieden waar gedurende één week meer dan tweehonderd positieve tests per 100.000 inwoners worden afgenomen. Die grenswaarde wordt momenteel in meer dan zeventig regio's overschreden.

Voor buitenlandse reizigers uit zogeheten risicolanden geldt een verplichte quarantaineperiode van vijf dagen. Zij worden tweemaal op het coronavirus getest, ook als de eerste testuitslag negatief blijkt. Het is niet duidelijk of er een uitzondering wordt gemaakt voor grensverkeer.

Merkel hoopt met het nieuwe maatregelenpakket het bron- en contactonderzoek te verbeteren. "We moeten de herkomst van clusters besmettingen kunnen traceren", aldus Merkel. De bondskanselier hoopt dat de reeds geleverde vaccins langzaamaan het 'oude' normale leven weer mogelijk maken.

Duitsland verkeert sinds december in lockdown

De huidige, strengere lockdown is sinds medio december van kracht. De Duitse autoriteiten besloten toen het coronabeleid aan te scherpen in de aanloop naar de feestdagen. Veel meer bedrijven moesten daardoor de deuren sluiten en ook scholen moesten dicht.

Mensen worden daarnaast verzocht hun sociale contacten te beperken om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er mogen niet meer dan vijf mensen uit twee huishoudens samenkomen. Kinderen van onder de veertien jaar worden niet meegerekend.

Daarnaast moeten bedrijven hun werknemers zo veel mogelijk thuis laten werken. Bedrijven die volgens de overheid een essentiële functie hebben, mogen openblijven. Het gaat bijvoorbeeld om supermarkten, apotheken, tankstations en banken. De verwachting was al dat de maatregelen zouden worden verlengd en aangescherpt, maar sommige deelstaten wilden minder ver gaan dan Merkel.

Duitsland meldt dagelijks honderden coronagerelateerde doden

Ondanks de maatregelen wordt nog steeds op dagelijkse basis melding gemaakt van de dood van honderden coronapatiënten. Het dodental piekte op 30 december, toen 1.129 sterfgevallen werden geregistreerd. Het was de eerste keer dat het dodental op één dag boven de duizend uitkwam.

Minister van Volksgezondheid Jens Spahn maakte zaterdagavond duidelijk dat de huidige coronacijfers versoepeling van de maatregelen niet toestaan. "De aantallen zijn nog steeds te groot, dus we moeten de beperkingen verlengen", zei de bewindsman. Te vroeg versoepelen kan volgens hem tot gevolg hebben dat maatregelen na enkele weken alweer aangescherpt moeten worden.