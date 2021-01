In de eerste paar uren dat medewerkers van verpleeghuizen een afspraak voor een vaccinatie tegen COVID-19 konden maken, zijn al "duizenden afspraken" gemaakt, laat koepelorganisatie GGD GHOR Nederland maandag aan NU.nl weten.

GGD GHOR Nederland opende maandag om 8.00 uur het callcenter. Tweeduizend medewerkers staan klaar om afspraken in te plannen. De drukte is tot nu toe beheersbaar: de wachttijd is nog niet boven de tien minuten uit gekomen, aldus de organisatie.

Duizenden medewerkers van verpleeghuizen ontvangen vanaf maandag via hun werkgever een uitnodiging om zich binnenkort te laten vaccineren. Het inenten begint op vrijdag 8 januari in Houten, Veghel en Rotterdam. Amsterdam, Drenthe en Haaglanden volgen op 11 januari en de overige GGD-regio's op 15 januari.

Alle medewerkers in het callcenter zijn doorstromers vanuit het testcallcenter. "De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon in verband met contra-indicaties mag worden gevaccineerd", aldus GGD GHOR. "De komende dagen worden de laatsten van hen getraind."

Verpleeghuismedewerkers worden als eersten ingeënt

Volgens de vaccinatiestrategie van het kabinet wordt eerst verzorgend personeel in verpleegtehuizen ingeënt en daarna de bewoners van de tehuizen. Ook mensen die in de acute zorg werken, worden zo snel mogelijk gevaccineerd. Dat werd zaterdag bekendgemaakt.

Het gaat niet alleen om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, de afdeling spoedeisende hulp of een corona-afdeling werken, maar ook om ambulancepersoneel. Huisartsen zullen eveneens met prioriteit gevaccineerd worden.