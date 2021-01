Een 82-jarige man is als eerste persoon in het Verenigd Koninkrijk ingeënt met het coronavaccin van AstraZeneca en Oxford University. Het gaat volgens gezondheidsdienst NHS om de gepensioneerde Brian Pinker, die al jaren wordt behandeld vanwege een nieraandoening. Hij kreeg de prik in een ziekenhuis in Oxford.

Het VK neemt het nieuwe vaccin als eerste land in gebruik. Het middel is eerst verstrekt aan een aantal ziekenhuizen. Het wordt in de loop van de week op veel grotere schaal verspreid in het land. De Britse overheid heeft in totaal 100 miljoen doses besteld, genoeg om 50 miljoen mensen mee in te enten.

De Britse autoriteiten begonnen vorige maand al burgers te vaccineren tegen het coronavirus met het vaccin van Pfizer en BioNTech, dat later ook door de EU is goedgekeurd.

Een cruciaal voordeel van het AstraZeneca-vaccin is echter dat het houdbaar is in normale koelkasten. Het kan daardoor makkelijker worden gebruikt in bijvoorbeeld verpleeghuizen en op huisartsenposten. Het Pfizer-vaccin daarentegen moet op een temperatuur van -70 graden vervoerd worden en is na ontdooien maar beperkt houdbaar. Een ander voordeel is dat het nieuwe coronavaccin goedkoper zou zijn dan vergelijkbare middelen.

Europese goedkeuring van het AstraZeneca-vaccin laat waarschijnlijk nog enkele weken op zich wachten. Daarvoor moet de farmaceut eerst een aanvraag indienen bij het Europese geneesmiddelenbureau EMA. Dat is nu nog niet gebeurd.

Nederland heeft een optie op bijna twaalf miljoen doses. Samen hebben de Europese lidstaten een optie op zo'n 400 miljoen doses.